Один із найуспішніших турнірних покеристів у історії Даніель Негреану вирішив продемонструвати, що професійне заняття покером дозволяє прокачувати не тільки мозок, але й тіло.

У своєму Твіттері канадець поділився результатами своєї недавньої фізичної трансформації:

You can lean or bulk on a vegan diet. After Rozvadov I weighted 176 lbs and leaned down to 138.6



By next year my goal is to add lean muscle and bulk back up to about 160-165



Lots of ways to get there, just saying, being vegan won’t hinder you. pic.twitter.com/bfMnJWGhW7 — Daniel Negreanu (@RealKidPoker) July 3, 2020

За словами Даніеля, після повернення із WSOPE (8 місяців тому) він важив майже 80 кілограмів. За цей час, більшість якого минуло у карантині, Негреану скинув майже 17 кілограмів і при цьому примудрився перетворити зайвий жирок у м’язи. І це все у 45 років! Сам покерист переконує, що ключову роль у його перевтіленні зіграла веганська дієта.

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Чимало фанатів та колег-покеристів у коментарях висловили своє захоплення результатами Даніеля. Антоніо Есфандіарі навіть запропонував перевірити нові м’язи канадця у дружньому спарингу в ринзі. Негреану, щоправда люб’язно відмовився, заявивши, що бачив Есфандіарі у справі і не хоче з ним зв’язуватися.

На цьому 45-річний покерист не планує зупинятися і заявив, що за наступний рік хоче додати ще кілька кілограмів чистої м’язової маси. Секретами свого шляху до схуднення а, заодно, і тим як вигравати у покер, Негреану детально ділиться у власному блозі на YouTube: