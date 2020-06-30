Тема створення організації, яка б відстоювала права гравців і мала вплив на покер-руми та офлайн турніри, не нова. Утім до реалізації ідеї справа поки не доходить, а на це є причини.

За що борються?

Ініціативу створення покерної профспілки, зокрема, знову підняв Олів’є Бускет. Американець, який виграв в живих турнірах понад 9 мільйонів доларів призових, вважає, що саме зараз питання є дуже актуальним. Оскільки гра, через пандемію коронавірусу, масово перейшла в онлайн, байдужість покерної спільноти може мати непоправні наслідки.



Олів’є Бускет. Фото: Poker Central

Покеристи професіонали впродовж останніх років неодноразово висловлювали претензії, насамперед, онлайн платформам. Збільшення рейку, зміна регламенту регулярних турнірів, скасування рейкбеку – далеко не повний список проблем, які турбують гравців. Подекуди справа доходила до масового бойкоту флагманів на ринку онлайн-покеру. Утім, до діалогу справа так і не дійшла.

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Кому це вигідно?

Очевидно, аби привернути увагу, покерна спільнота повинна об’єднатись і обрости авторитетом. Іншими словами, профспілка повинна представляти інтереси левової частки регулярних гравців, і тоді з нею будуть змушені рахуватись. Ідею створення організації підтримали багато відомих імен у світі покеру – Філ Гальфонд, Раян Фі, Джон Дафі, Патрік Леонард. Вони готові представляти інтереси колег по цеху.



Патрік Леонард. Фото: pokernews.com

А чи не свої? Саме питання конфлікту інтересів – один із факторів, який гальмує створення покерної профспілки. Той же Патрік Леонард, який є успішним бекером, особисто зацікавлений у покращенні умов гри. Якщо не будуть заробляти його клієнти, не процвітатиме бізнес. Тому Олів’є Бускет пропонує залучити до керівних функцій профспілки середньо-статистичних гравців, які не будуть ставити власні інтереси у пріоритет.

Які перспективи?

Ще один аспект, який ставить під сумнів реалізацію ініціативи, – розходження із первісним значенням профспілки. Покеристи не є найманими робітниками, а клієнтами, які впливають на умови гри власним гаманцем. Ну і найголовніше, левову частку покерної спільноти гострі проблеми сучасної гри не зачіпають. Що автоматично ставить під сумнів авторитет потенційної організації.