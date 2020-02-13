Покерна спільнота співчуває кандидату в президенти США

Представник Демократичної партії Ендрю Янг, який активно вболівав за легалізацію онлайн-покеру в США, вибув із перегонів за результатами праймеріз.

Сьогодні онлайн-покер у США є легальним лише в чотирьох штатах. Серйозного удару по індустрії завдала «чорна» п’ятниця – 15 квітня 2011 року ФБР заблокувало в Сполучених Штатах діяльність усіх онлайн-платформ через підозру в шахрайстві.

Відтоді покер на батьківщині гри потрохи виходить із підпілля, а Ендрю Янг обіцяв пришвидшити цей процес. Ініціатива кандидата у президенти прогнозовано знайшла чимало симпатиків у покерному ком’юніті. Зокрема, свою підтримку Ендрю Янгу висловив один із мастодонтів гри Даніель Негреану. Канадієць навіть організував покерний турнір на підтримку свого кандидата.

Не залишив Негреану політика без теплих слів і після його капітуляції в передвиборчих перегонах.

Дуже пишаюсь кампанією Ендрю Янга і вірю, що це лише перший із багатьох його внесків у розвиток країни, – написав покерист у Твітері.