Покерна спільнота співчуває кандидату в президенти США
Представник Демократичної партії Ендрю Янг, який активно вболівав за легалізацію онлайн-покеру в США, вибув із перегонів за результатами праймеріз.
Сьогодні онлайн-покер у США є легальним лише в чотирьох штатах. Серйозного удару по індустрії завдала «чорна» п’ятниця – 15 квітня 2011 року ФБР заблокувало в Сполучених Штатах діяльність усіх онлайн-платформ через підозру в шахрайстві.
Відтоді покер на батьківщині гри потрохи виходить із підпілля, а Ендрю Янг обіцяв пришвидшити цей процес. Ініціатива кандидата у президенти прогнозовано знайшла чимало симпатиків у покерному ком’юніті. Зокрема, свою підтримку Ендрю Янгу висловив один із мастодонтів гри Даніель Негреану. Канадієць навіть організував покерний турнір на підтримку свого кандидата.
Не залишив Негреану політика без теплих слів і після його капітуляції в передвиборчих перегонах.
Дуже пишаюсь кампанією Ендрю Янга і вірю, що це лише перший із багатьох його внесків у розвиток країни, – написав покерист у Твітері.