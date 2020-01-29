Покерні "титани" розім'ялись в турнірі за 17 тисяч доларів

Серія Australian Poker Open традиційно приваблює гравців із глибоким банкролом. Окрім турніру з бай-іном у 17 тисяч доларів, тут відбудеться удвічі, а згодом і в чотири рази дорожчий івент.

Де крутяться великі гроші, не бракує гучних покерних імен. До призового фонду 830 тисяч доларів, з-поміж 49 входів, долучились Стів Одваєр, Девід Рім, Стівен Чідвік, Тімоті Адамс. Саме двом останнім судилось розіграти головний приз – понад 282 тисячі призових. Читайте також: Двометрова легенда покеру — історія одіозного рекордсмена Філа Хельмута Хедз-ап виявився швидкоплинним. Тімоті Адамс за кілька хвилин упорався з одним із героїв минулого покерного року Стівеном Чідвіком. Чергова перемога дозволила канадцю подолати позначку в 19 мільйонів доларів призових за кар’єру.