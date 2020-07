У 2014-у році Даніель Колмен виграв турнір The Big One for One Drop з бай-іном один мільйон доларів. Той тріумф приніс американцеві понад 15 мільйонів доларів призових, а також браслет переможця WSOP.

Саме тоді Ден остаточно увійшов у історію покеру. Закріпився у статусі зірки гри… а також підтвердив реноме дивакуватого парубка. З незрозумілих причин Колмен буквально втік від преси. Він відмовився коментувати свою перемогу і проігнорував традиційну тріумфальну фотосесію. Згодом американець виправдався, що просто не хотів зайвий раз рекламувати покер. Читайте також: Перші герої WSOP: чемпіон за голосуванням і промотур по США Звісно така підозріла реакція викликала бурхливі дискусії. Мало хто зрозумів вчинок Колмена. Тим паче у фінальному хедз-апі він переміг самого Негреану. Що мало би додати американцеві мотивації зробити фото на пам’ять. Ден витримав чималий потік критики. Покеристи почали згадувати, що американець і раніше поводився дивакувато. Подейкують, під час гри в онлайні Колмен доволі часто ображав суперників у чаті. Сам Даніель виправдовувався, що так він боровся з власною схильністю до втрати контролю.

Колмен проти Негреану. Фото: SmartSpin А з контролем у цього хлопця і справді не все гаразд. Він відразу показував талант до покеру, але на початку своєї кар’єри Денові ніяк не вдавалося вчасно зупинитися. Він міг виграти один турнір і всі призові за нього відразу ж вкласти для входу в дорожчі змагання. І це без перепочинку. Відомо, що в живий покер американець почав грати у 2008-у році. До того він активно і успішно грав онлайн, заробивши собі кошти для поїздок на живі змагання. Та навіть попри всю свою неоднозначність і скандальність, Колмен цілком справедливо вважається одним з найкращих покеристів свого покоління. За кар’єру в офлайн-турнірах Даніель виграв майже 29 мільйонів доларів. Він посідає 12-у сходинку в рейтингу найуспішніших покеристів у історії.