Відомий американський професіонал Ден "Jungleman" Кейтс оголосив про свій намір покинути покер, чи принаймні, суттєво скоротити час, що Ден досі приділяв грі.

Не так давно Кейтс потрапив у гучний скандал із шахраюванням. Він брав участь у дорогій приватній кеш-грі онлайн, ховаючись під чужим акаунтом. Звісно, від цього репутація Дена у світі покеру неабияк постраждала. Він утім переконує, що його рішення покинути покер не є наслідком скандалу:

Покер перестав задовольняти мої амбіції, тому я шукаю нове заняття, яке буде приносити мені набагато більше грошей. Моя мета: нести добро, а для цього мені потрібно більше можливостей і приборкання власних амбіцій.

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Що ж, схоже плани у Кейтса дійсно наполеонівські, адже і покером він заробляв м’якокажучи непогано. Лише в живих турнірах його призові сягають понад 7 мільйонів доларів. До того ж Jungleman дуже успішний і в онлайні.

Так чи інакше, Ден заявив, що повністю відмовлятися від покеру не буде, але і професійно ним тепер не займатиметься. А от що стане його новим джерелом прибутків, яке має допомогти змінити світ, Кейтс поки не розповів.