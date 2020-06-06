Покерний мільйонер Ден Кейтс хоче заробляти більше
Відомий американський професіонал Ден "Jungleman" Кейтс оголосив про свій намір покинути покер, чи принаймні, суттєво скоротити час, що Ден досі приділяв грі.
Не так давно Кейтс потрапив у гучний скандал із шахраюванням. Він брав участь у дорогій приватній кеш-грі онлайн, ховаючись під чужим акаунтом. Звісно, від цього репутація Дена у світі покеру неабияк постраждала. Він утім переконує, що його рішення покинути покер не є наслідком скандалу:
Покер перестав задовольняти мої амбіції, тому я шукаю нове заняття, яке буде приносити мені набагато більше грошей. Моя мета: нести добро, а для цього мені потрібно більше можливостей і приборкання власних амбіцій.
Читайте також: "Ісус", який грає в покер, і його ненавидять тисячі людей
Що ж, схоже плани у Кейтса дійсно наполеонівські, адже і покером він заробляв м’якокажучи непогано. Лише в живих турнірах його призові сягають понад 7 мільйонів доларів. До того ж Jungleman дуже успішний і в онлайні.
Так чи інакше, Ден заявив, що повністю відмовлятися від покеру не буде, але і професійно ним тепер не займатиметься. А от що стане його новим джерелом прибутків, яке має допомогти змінити світ, Кейтс поки не розповів.