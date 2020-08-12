Покерні фішки потрапили до "Книги рекордів Гіннеса": відео
Американець Девід Раш, який встановив понад 150 рекордів, відзначився черговим унікальним досягненням. За 30 секунд дивак вибудував стек із 48 покерних фішок.
В колекції Девіда Раша є чимало дивних і навіть кумедних рекордів. Він зламав за хвилину 98 олівців, зробив 166 селфі за 3 хвилини і порубав самурайським мечем 65 ківі за хвилину. Цього разу Раш потішив шанувальників покеру.
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Збудувати на час стек із фішок – на перший погляд нічого складного. Але це якщо у вашому розпорядженні обидві руки, а фундамент "будівництва" не має чіткого обмеження. Після довгих тренувань Девід Раш, вписавшись у 30 секунд, збудував вежу із 48 фішок, перевершивши попередній рекорд аж на 6 "цеглин".
Девід Раш, відтак, поповнив уже чималий список покерних досягнень, яким знайшлось місце у "Книзі рекордів Гіннеса".
- 14 548 – найбільша кількість рук, яку зіграли в онлайні за 8 годин (рекорд Ренді Лью)
- 115 годин – найдовший покерний марафон в офлайн-грі (рекорд Філа Лаака)
- 24 години – найбільш тривала покерна сесія в онлайн-покері (рекорд Тома Маасвінкела)
- 62 – найбільша кількість столів, за якими одночасно грали в онлайні впродовж години (рекорд Бертрана Гроспельє)
- 65.96 метра – найдальша відстань, яку пролетіла покерна карта (рекорд Ріка Сміта)