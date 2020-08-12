Американець Девід Раш, який встановив понад 150 рекордів, відзначився черговим унікальним досягненням. За 30 секунд дивак вибудував стек із 48 покерних фішок.

В колекції Девіда Раша є чимало дивних і навіть кумедних рекордів. Він зламав за хвилину 98 олівців, зробив 166 селфі за 3 хвилини і порубав самурайським мечем 65 ківі за хвилину. Цього разу Раш потішив шанувальників покеру.

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Збудувати на час стек із фішок – на перший погляд нічого складного. Але це якщо у вашому розпорядженні обидві руки, а фундамент "будівництва" не має чіткого обмеження. Після довгих тренувань Девід Раш, вписавшись у 30 секунд, збудував вежу із 48 фішок, перевершивши попередній рекорд аж на 6 "цеглин".

Девід Раш, відтак, поповнив уже чималий список покерних досягнень, яким знайшлось місце у "Книзі рекордів Гіннеса".