Проводи весни на PokerMatch: топ-турніри, круті призи та гра із зіркою покеру!

У суботу, 30 травня, гравцям українського руму PokerMatch потрібно задіяти всі ресурси, оскільки їм випадає чудова можливість взяти участь одразу в трьох топ-турнірах та битві з Євгеном Качаловим! На кону понад 1 400 000 гривень!

Перш за все, відзначимо найбільший український онлайн-турнір PokerMatch Million з гарантією 1 000 000 гривень. Фінальний мільйонник весни, який стартує о 20:00 за Києвом, стане новою можливістю для гравців заробити шестизначну суму лише за один вечір!

Його правила незмінні та дуже прості: жодних ребаїв та аддонів, 4 входи на кожного гравця і збільшений стек для тих, хто зареєструється до початку турніру.

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Список топ-подій суботи також поповнять вигідні івенти з гарантіями 200 000 гривень у кожному. Тренувальний турнір Saturday Workout 22kg та крутий івент PokerMatch Daily Grand з бай-іном 220 гривень нікого не залишать байдужим! Робіть стартовий внесок, чи проходьте відбір у сателітах та поповнюйте свій банкрол. Турніри почнуться о 19:30 та 20:00 відповідно!

Крім того, кожен гравець знову зможе спробувати себе в битві з одним із найуспішніших українських покеристів Євгеном Качаловим. Амбасадор PokerMatch додасть екшену на буст-столах з лімітом 25/50 гривень (анте 10 гривень), причому гра буде йти відразу у двох дисциплінах — Холдемі й Омасі.

Челендж стартує о 14:00 за Києвом, тому прокидайтеся раніше й покажіть свій найкращий покер!

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