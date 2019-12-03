Психологія у покері: тільт

Цей покерний термін, як правило, "вступає у гру" після серії невдач одного із гравців. Або ж бед біту – поразки покериста із дуже сильною комбінацією. Іншими словами тільт – це втрата психологічної рівноваги, яка супроводжується неправильними, навіть авантюрними рішеннями.

Як наслідок, гравець у стані тільта здатен за короткий проміжок часу розпрощатись зі своїм стеком. Адже частенько оголошує ол-ін на префлопі, грає агресивно і лузово з широким діапазоном рук. Словом, намагається якнайшвидше повернути собі втрачені фішки.

Для твоїх опонентів це хороша нагода добряче заробити. Щоправда частенько коса натрапляє на камінь. Великі стратеги нерідко імітують тільт і заганяють у пастку ласих на фішки суперників.

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Серед зіркових профі тільт частенько супроводжує власника 15-ти браслетів WSOP Філа Хельмута.

Рецептів, як протистояти тільту у покері, небагато. Лише досвідченим гравцям з високим рівнем самоконтролю вдається повернутись у свою гру після чорної смуги. А для більшості радимо покинути стіл і відкласти реванш до кращих часів.