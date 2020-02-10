Рекордний виграш року: в українському онлайні покерист заробив за ніч 235 000 гривень

В ніч із суботи на неділю в українському покер-румі PokerMatch відбувся третій у цьому році турнір PokerMatch Million із призовим фондом 1 000 000 гривень.

100 найкращих гравців турніру потрапили до призової зони та заробили щонайменше по 2 000 гривень. Цього разу за фінальним столом угод не було, а переможцем турніру став гравець із ніком follik, який виступає на PokerMatch під прапором Латвії.

У хедз-апі follik здолав опонента із ніком inveb і отримав за свої старання 235 000 гривень. Стільки цього року в турнірах-мільйонниках на PokerMatch ще не вигравали!

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Нагадаємо, що перший турнір-мільйонник підкорився Степану Солянику з Тернополя (156 000 гривень призових), а переможцем другого топ-турніру став гравець із ніком ava (118 000 гривень).

Тим часом популярний недільний нокаут-турнір Sunday PKO Champions зібрав 627 входів і загальний призовий фонд у 338 500 гривень. Найкращим бійцем вечора став гравець із ніком vytgipeq. За перше місце він отримав понад 37 620 гривень призових і ще додаткові 28 115 гривень за вибивання суперників.

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