Рішення століття та інші подвиги "Найсильнішого покерного суперника"

Менше тижня тому в Лас-Вегасі роздали нагороди переможцям 25-ти номінацій Global Poker Awards. Одну з найпочесніших статуеток, як найсильніший опонент, отримав британець Стівен Чідвік.

Особливості перемозі Чідвіка додає те, що за нього проголосували колеги. А кому як не самим покеристам найкраще знати, проти кого максимально складно грати за столом.

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Стів — визнана акула гри. Величезна зірка та авторитет. Він є найуспішнішим британським покеристом в історії. Та впевнено посідає свої місце у десятці найкращих гравців світу. Його виграш на живих турнірах рухається до позначки у 35 мільйонів доларів. Ще понад 5 мільйонів доларів Чідвік виграв у онлайн-турнірах.

Попри усі заслуги, Стівен залишається дуже спокійним та врівноваженим. Але "спокійний та врівноважений" — не плутати зі "слабкий та тайтовий". Власну відвагу британець яскраво продемонстрував на найдорожчому турнірів у історії. В Лондоні Чідвік зробив "кол століття".

В турнірі з бай-іном у понад мільйон фунтів (!) Стів кольнув ол-ін Раджкумара і зміг подвоїти свій стек. У підсумку він завершив ті змагання на четвертому місці та виграв майже 4,5 мільйони фунтів!

Відомо, що до старту покерної кар’єри британець мріяв стати гольфістом. Довгий час Чідвіка називали найкращим покеристом без браслета. Але у 2019-у році він врешті завоював цінну прикрасу WSOP. Також Стів є найуспішнішим гравцем Відкритого чемпіонату США.



Стівен Чідвік. Фото: Goldcoastbulletin

Чимало покерних експертів відзначають працелюбність британця. Чідвік, попри свій зірковий статус, їздить ледь не по всіх турнірах за високими лімітами. Стівен — один з найактивніших хайролерів сучасності.