Школа покеру: прізвиська стартових рук

Початківцям гри за столом часом важко зрозуміти уже бувалих гравців. У їх лексиконі присутні не лише професійні терміни, але й покерні жаргонізми, які прижились у грі через певні асоціації. Зокрема чимало прізвиськ у покері отримали стартові руки.

Найсильніша стартова рука у Техаському Холдемі – ручні тузи – високо літає. Адже у покері її називають Американськими Авіалініями (англ. American Airlines). Їх абревіатура – A-A (англ. aces - тузи). А далі йдуть візуальні асоціації – "кулі", "торпеди", чи "ракети".

Ручні королі, K-K, віддають данину родоначальникам гри, їх називають "ковбоями". А валетів, J-J, завдяки візуальній схожості, прозвали "гачками", або ж "ключками".



Анна Курнікова (А-К). Фото: mamamia.com

За принципом абревіатури свої прізвиська отримали стартові руки A-K і A-J. Для туза із королем не вигадали нічого кращого, як Анна Курнікова. Мовляв, виглядає добре, але рідко виграє. Такий лейтмотив супроводжував усю тенісну кар’єру сексапільної росіянки. У досвідчених покерних руках, щоправда, А-К може стати і серйозною зброєю, як Автомат Калашнікова.

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Туза у парі із валетом нагородили прізвиськом – Armani Jeans (джинси Армані). А ті, кому не байдужий футбол, називають цю стартову руку Аяксом, на честь амстердамського клубу (англ. – AJax).

Окрему нішу займають стартові руки, які отримали свої прізвиська завдяки конкретним персонажам, мова про легенд покеру. Скажімо руку 10-2 назвали на честь Дойла Брансона. Саме із кишеньковим "Брансоном" знаменитий ковбой два роки поспіль вигравав головну подію Всесвітньої серії покеру. Є своя іменна рука і у колись наймолодшого чемпіона світу Філа Хельмута. Кишенькові 9-9 принесли американцю перемогу на Main Event WSOP у 1989 році.