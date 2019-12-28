Школа покеру: шанси банку

Шанси банку (англ. Pot odds) – один із ключових елементів покерної математики. Розуміння і правильне використання цієї системи є необхідним у арсеналі будь-якого гравця, що сподівається добитися успіху в покері. Тож у цій статті спробуємо розібратися, що таке шанси банку, як їх рахувати та як зробити частиною своєї гри.

Шанси банку підказують, що вам слід робити із рукою дро (кол, пас чи рейз) на основі розміру банку, а також ймовірності того, що ви виграєте банк із цією конкретною рукою. Отож, коли у вас буде стріт- чи флеш- дро, ви зможете із високою точністю розуміти, варто вам робити кол чи фолд у конкретній ситуації за столом.

Ймовірно, ви не раз опинялися у ситуації, коли вам роздавали одномасту руку (скажімо червові A8) і на флопі з’являлися ще дві черви. Тобто вам бракує ще однієї черви, аби зібрати флеш. Ми використаємо цей приклад, аби показати, як працюють шанси банку.

Читайте також: Школа покеру: термін "риба"

Отож у вас на руках червові А8. На флопі виходять 7, 2, J з двома червами. Допустимо, що в роздачі залишилося двоє гравців (ви та ваш опонент). В банку уже 80 доларів і суперник робить ставку 20 доларів. Якими повинні бути ваші дії?

1. Розраховуємо шанси на покращення руки:

Насамперед, необхідно порахувати ймовірність того, що ми зможемо отримати потрібну нам карту (будь-яку черву). Нам відомі 5 карт (2 в руці і 3 на флопі). Усього в колоді їх 52, тож залишається 47 невідомих. Із них лише 9 червові, які допоможуть нам зібрати флеш і 38, які не допоможуть. Якщо взяти співвідношення цих показників отримаємо шанси 38:9, або грубо кажучи 4:1.

2. Порівнюємо шанси на покращення зі шансами банку:

Опонент робить ставку 20 доларів у банк 80. Тобто загальний банк тепер 100 доларів. Це означає, що нам необхідно вкласти 20 доларів, щоб отримати шанс виграти банк 100 доларів. Відтак наші шанси банку 100:20, тобто 5:1.

У підсумку:

Шанси на покращення – 4:1

Шанси банку – 5:1

Це означає, що ми повинні робити «кол», оскільки шанси які ми маємо на виграш банку вищі, ніж шанси зібрати флеш. 4 рази на дистанції ми програємо 20 доларів (80 у сумі) і 1 раз виграємо 100 доларів. Відтак після п’ятьох подібних ситуацій ми опинимося у чистому плюсі у 20 доларів.