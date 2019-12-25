Школа покеру: термін "риба"

Професійні терміни, спеціалізована лексика і навіть жаргонізми – невід’ємні супутники покерних баталій. Частенько за овальним столом лунає слово, притаманне для ще одної настільної дисципліни, – доміно. Утім у покері термін "риба" має зовсім інше значення.

"Рибою" або "фішем" (від англ. – fish) у покері називають слабкого, часто недосвідченого гравця. Того, хто приймає мінусові для свого банкролу рішення, а відповідно є ласим суперником для більш досвідчених і маститих покеристів. Останні, відтак, влаштовують своєрідну покерну риболовлю, полюючи на стек "риби".

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Брак досвіду – не єдиний критерій, через який гравець може отримати ганебне прізвисько. Нерідко "риби" водяться серед покеристів із тугим гаманцем, для яких покер – не більше ніж розвага і спосіб полоскотати собі нерви. Такі "фіші" не ускладнюють собі життя вивченням тонкощів гри і сідають за стіл без чіткої стратегії. Вони легко прощаються зі своїми фішками, але водночас є дуже небезпечними. Створивши собі відповідну репутацію, "риба" рано чи пізно зі здобичі перетворюються на мисливця. Однак на дистанції "фіші" приречені на фіаско.

У англомовному покерному середовищі нераціональних гравців також ототожнюють із представниками фауни. Там їх називають віслюками (англ. – donkey), або ж – дурнями.