Шлях до успіху без глибокого банкролу: покерні сателіти

У 2003 році Кріс Манімейкер на власному прикладі довів, що у покері немає нічого неможливого. Американський бухгалтер виграв головну подію Всесвітньої серії покеру і поклав до кишені 2,5 мільйони, інвестувавши в турнір менше 40 доларів.

Свій шлях до звання чемпіона світу Кріс Манімейкер розпочав із участі в онлайн сателіті, різновиді покерного турніру, який дає можливість кваліфікуватись у дорогу подію при незначних капіталовкладеннях. Іншими словами, сателіт це відбіркові змагання, де гравці борються за квитки на турнір із суттєвими бай-іном.

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Велику кількість турнірів-сателітів можна знайти на більшості онлайн-платформ у різноманітних інтерпретаціях. Це і МТТ фріроли, і турніри у форматі Сіт-н-Гоу і дисципліни за бонусні очки. Крім того, онлайн-сателіти часто є трампліном для участі у масштабних "живих" турнірах.

Незважаючи на свою доступність, сателіти вимагають особливого стратегічного підходу. На відміну від традиційного МТТ турніру, тут представникам призової зони дістається однакова винагорода. А отже і стратегія гри, зокрема на бабблі, є іншою. Крім того, турніри-сателіти, як правило, відбуваються у турбо, чи навіть гіпер-турбо режимі.