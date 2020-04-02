Шлях від чемпіона світу до покерного забуття: історія Джеймі Голда

У 2006 році Джеймі Голд виграв неофіційний чемпіонат світу з покеру і встановив рекорд за кількістю призових, які отримав переможець WSOP Main Event. Але 12 мільйонів доларів швидко закінчились, згасла і покерна слава загадкового американця.

Головна подія Всесвітньої серії покеру у 2006 році має всі шанси увійти в аннали історії. Турнір за 10 000 доларів штурмували одразу 8 773 гравців, що й досі є рекордом. Ще одним рекордсменом судилося стати хлопцеві із "золотим" прізвищем Джеймі Голду. Американський продюсер у вишуканому стилі здолав усіх суперників і поклав до кишені приголомшливі 12 мільйонів доларів.

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Упродовж турнірної дистанції Голд вів себе зухвало, провокував суперників словесно, грав агресивно, а деколи й авантюрно. У залі Джеймі психологічно підтримувала матір Джейн Голд, а енергію для тіла й мозкової діяльності майбутній чемпіон черпав, поїдаючи чорницю.

У підсумку за фінальний стіл Джеймі сів відвертим чип-лідером, акумулювавши більше чверті всіх турнірних фішок, і довів справу до тріумфального завершення. У хедз-апі зброю склав на той час уже відомий покерний професіонал Аллен Каннінгем.

Доля 12 мільйонів доларів, на які Голд вмостився під час фотосесії, невідома досі. Одразу після завершення турніру на половину виграшу зазіхнув товариш Джеймі Кріспін Лейсер. Мовляв, допоміг партнерові пропіарити впродовж івенту одного з гігантів грального бізнесу. Зрештою, 6 мільйонів виграшу Голда суд заморозив і лише через кілька місяців учасники суперечки дійшли згоди. Кому дістались гроші – невідомо. Частину свого виграшу новоспечений чемпіон світу виділив на лікування вітчима. Але через кілька місяців важка хвороба забрала Роберта Голда.



Джеймі Голд. Фото: Getty Images

У покерний затінок відійшов і чемпіон світу. Після успіху 2006 року Джеймі Голд виграв в офлайні насилу якихось пів мільйона доларів призових. А в наші дні бере участь лише в недорогих турнірах і не демонструє видатних результатів. Тож не дивно, що Джеймі Голда продовжують називати чемпіоном-одноденкою і одним із найбільш суперечливих тріумфаторів головного покерного турніру планети.