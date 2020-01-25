Скандал напередодні покерного Оскару

Доволі відомий покерист, а також популярний блогер Дуглас Полк звинуватив Global Poker Awords у необ’єктивності. Дага роздратувало, що GPA не номінували його на премію у жодній номінації.

Свою різку позицію Полк висловив на власній сторінці у соціальній мережі Твіттер:

У 2019-у році я виклав 74 покерні відео з сумарною кількістю переглядів 35 мільйонів. Я розбирав роздачі, аналізував новини і взагалі випускав відео на різні покерні теми. Я не грав в покер, але якщо говорити з точки зору створення контенту, то це був мій найуспішніший рік.

Відзначимо, за підрахунками Дугласа він випередив найближчого конкурента — Бреда Овена — на 13 мільйонів переглядів за підсумками минулого року.

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Полк розраховував потрапити не лише у номінацію "Блогер року", але й "Найкращий контент року".



Даг Полк. Фото: PTP

Нагадаємо, церемонія Global Poker Awords відбудеться шостого березня в Лас-Вегасі.