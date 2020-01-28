Передчасна смерть Кобі Браянта не залишила байдужою і покерну спільноту. Пам'ять видатного баскетболіста вшанували чимало зірок покеру.

Я не був з ним знайомий, але скорблю і співчуваю його родині. Він залишив нас надто рано, його любили в усьому світі.

Написав у своєму Твіттері Даніель Негреану.

Трагічна смерть 5-разового чемпіона NBA зачепила і легенду покеру 86-річного Дойла Брансона:

Життя непередбачуване. Спочивай з миром, Кобі.

Представники молодого покерного покоління Дуглас Полк і Джо Інграм виростали на іграх Кобі Браянта. Тож також сказали кілька теплих слів на адресу свого кумира.

Цікаво, що натомість і покер не був байдужим Кобі Браянту. Баскетболіста часто запрошували на престижні турніри як почесного гостя.



Скорбота за Кобі Браянтом. Фото: Getty Images

Нагадаємо, Кобі Браянт загинув вранці 26-го січня після падіння гелікоптера. Жертвами трагедії стали ще вісім пасажирів, в тому числі і 13-річна донька баскетболіста Джіанна Марія.