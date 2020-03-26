Стас "shrekpoker91" Галатенко: "Зі старту серії був упевнений, що всіх порву"

Киянин Стас "shrekpoker91" Галатенко видав феноменальний результат на серії Turbo PONT, що з успіхом пройшла в березні на PokerMatch. У 58 турнірах Стас 30 разів потрапляв до призової зони та виграв одразу шість трофеїв, зокрема й кубок чемпіона Main Event! Як це в нього вийшло і чи варто чекати нових рекордів, Стас розповів в інтерв'ю сайту PokerMatch.

– Шість трофеїв, кубок Main Event, перше місце в перегонах на Gipsy Team… Як таке взагалі можливо?

– Усе можливо, якщо постаратися (посміхається). Знаєш, я ще на початку серії був упевнений, що всіх порву і наша команда теж стане найкращою. Вийшло!

– Дивлячись на статистику, можна подумати, що в тебе все складалося легко…

– Правду кажучи, я був трохи здивований, коли гравець kamrad виграв одразу два турніри на старті серії. Подумав: ну, нічого собі, мабуть, його нереально буде наздогнати. Та виявилося, що вигравати багато турнірів не так уже й складно (посміхається). Проблема була в іншому: усе, що я вигравав у турнірах, зранку успішно програвав у кеші. Щовечора доводилось усе починати спочатку.

Читайте також: На покерній онлайн-серії в Україні розіграли понад 10 мільйонів гривень

– Тобто з мотивацією проблем не було?

– Та таке. Нібито виграв, а на рахунку копійки. Знову робив депозит – і катати турніри! Не повіриш, але перед Main Event з урахуванням усієї цієї історії в мене гра йшла "в нуль". Та завдяки перемозі в "мейні" закінчив місяць у плюсі.

– А Головний турнір як проходив для тебе?

– Якщо чесно, я не дуже розраховував на перемогу в "мейні". Мені важливо було потрапити в призи, набрати якісь очки, щоб утримати перше місце в лідерборді на Gipsy Team. Але потім дивлюся: 30 осіб у грі залишилося, 20… Довелося сконцентруватися.

– Знаю, що ти не любитель ділити призові, але ж наприкінці Main Event угоду таки уклали…

- Умовили! Там кумедна історія вийшла. Коли нас залишилося п’ятеро, вирішили глянути "числа". Я був невеликим чип-лідером, подивився, нібито малувато виходить. Продовжили гру, а суперники почали писати в чаті: "Шрек, ну, давай ділити! Тобі що, мало грошей?". Коротше кажучи, уже домовилися зупинити гру, йшла остання роздача. Я "запушив" 6-8 одномасні, і один із суперників натиснув кол. У нього була пара десяток, та це його не врятувало. Врешті-решт поділили на чотирьох, і я забрав кубок.

– Команда у вас теж підібралася солідна. З Тарасом "Дизельком", який був капітаном, давно знайомі?

– Дуже давно, ще з університету. А перша зустріч запам’яталася надовго. На Новий рік був я у своїх друзів у Тернополі. Сплю й відчуваю, як хтось мене штурхає, намагаючись розбудити. Виявилося, що це Тарас. Тоді він у покер ще не грав. Потім уже перетиналися на серіях, сміялися з цієї історії.

– Як ви планували в команді ігровий день?

– План був простий: грати всі турніри та вигравати! У нашій команді підібралися універсальні спортсмени, усі досвідчені хлопці (разом із Тарасом та Хаскі у п’ятірці були також гравці ayo, mack_laud і sox – Авт.).

– А як грали один проти одного, якщо раптом опинялися за одним столом?

– На що ти натякаєш? Ні, жодного тімплею! Спитай у Юри "mack_laud", що він думає після того, як я вибив його з фіналки одного з турнірів з Холдему. Усе чесно.

– Ти виграв турніри з усіх видів покеру на серії. Але все ж таки, яка дисципліна для тебе є основною?

– Якщо з турнірів, то Холдем, звісно. Але намагаюся підтягувати й решту.

– Як оціниш поле PokerMatch і серію в цілому?

– Гарне поле, можна розгулятися. Багато аматорів, які приходять пограти турніри для свого задоволення. Добре, що на серії всі турніри були у форматі "турбо", інакше було б складно відіграти всю дистанцію.

– Наступна серія PKO PONT стартує вже 3 квітня. Ти братимеш участь?

– Авжеж! Тим більше, що знову буде лідерборд на Gipsy. Можливо, цього разу сам буду капітаном команди.

– Чи буде новий рекорд із трофеїв?

– Побачимо, як складеться. Я не проти!

Інтерв’ю підготував Євген Смертенко