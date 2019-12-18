Титулований покерист виграв 2 мільйони у фентезі футбол

Джессі Мартін, в активі якого є два браслети WSOP, довів, що є фахівцем не лише зі змішаних покерних ігор. Американець здобув перемогу в турнірі DraftKings Fantasy Football World Championship, де за 2 мільйони доларів змагались найкращі фахівці із фентезі футболу.

У вмінні формувати віртуальні футбольні команди силами мірялись 180 "спортсменів". А участь у фінальному турнірі приймали лише обрані, ті, хто пройшов кваліфікацію. Джессі Мартіну, зокрема, дорога до тріумфу обійшлась у 597 баксів.

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В підсумку американець примножив свої інвестиції більш як у 3 300 разів і заробив свої рекордні призові в кар’єрі. Виграші Джессі Мартіна у покері були куди скромнішими. Найкращий результат покериста в окремому турнірі – 594 000 доларів за третє місце в Poker Players Championship у 2014 році.