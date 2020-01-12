Тобі Льюіс третій рік поспіль феєрить на покерному турнірі Aussie Millions

Англійський професійний гравець Тобі Льюіс втретє поспіль успішно виступає на січневій австралійській серії.

У 2018 році Тобі виграв Головну Подію змагань та поповнив свій рахунок на понад мільйон доларів. У 2019 він дійшов до хедз-апу відразу двох івентів, в одному з яких тріумфував. Це принесло британцю загалом ще один мільйон доларів.

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Тепер от Люіс підтримав традицію. Ще до завершення серії виграв більше мільйона доларів. Спершу він посів друге місце в турнірі за 25 тисяч американської валюти. Та отримав понад півмільйона "зелених". Згодом ще й тріумфував у змаганні з входом 50 тисяч доларів. А це ще майже 600 тисяч призових.



Тобі Льюіс. Фото: PokerCentral

Цікаво, що в живих турнірах загалом Тобі виграв 7,5 мільйонів доларів. Майже половину з них (3,5) — саме на Aussie Millions. Не дивно, що Льюіс традиційно свій змагальний рік відкриває саме серією в Австралії. Зелений континент регулярно дає британцеві зелену валюту. Тому далі буде.