Топ-10 "трансферів" із футболу в покер

З розвитком онлайн-покер став одним із найбільш популярних рішень, які футболісти обирають після завершення кар'єри. Познайомимо вас із найбільш відомими гравцями футбольного світу, які вирішили підкорювати вершини у покері.

Теперішні можливості дають змогу людям проявити себе у багатьох сферах. Успішні футбольні зірки не виключення. Все частіше футболісти сідають за покерний стіл, щоб перевірити свої сили.

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Андрій Шевченко

Найкращий футболіст в історії незалежної України являється активним гравцем онлайну. Бере участь у багатьох благодійних проєктах.

У покері, які у футболі, потрібно використовувати стратегію, мати хороші навички гри. Коли ти за покерним столом з сильним гравцем, ти повинен знати, що він будує гру… Але в футболі не потрібно блефувати – тут ти забиваєш гол,

– розповів Андрій Шевченко

Франческо Тотті

Футбольну кар'єру "римський імператор" вже завершив. Усю свою кар'єру футболіст віддав граючи за італійську "Рому". Зараз Тотті підкорює покерний світ. Поки він не прагне великих перемог на успішних турнірах, але при цьому демонструє хороші результати. Це для нього більше як хобі, щоб відчути приплив адреналіну.

Франческо Тотті брав участь у благодійному турнірі з покеру Stars for charity: poker per l'Abruzzo ("Зірки для благодійності: покер для Абруццо") на користь постраждалих від землетрусу в Абруццо.

Кріштіану Роналду

Роналду – один з найуспішніших і найпопулярніших світових зірок спорту, його часто називають одним з найбільших гравців за всі часи. Відомий своєю блискавичною швидкістю і дивовижним талантом забивати голи, готовий до нових випробувань – на цей раз за покерними столами.

Він підтримує покер у рекламних кампаніях і бере участь у великих живих подіях і онлайн турнірах з покеру. Йому доводилось навіть грати за одним покерним столом з такими видатними гравцями: Деном Кейтсом та не менш відомим Патриком Антоніусом. І, не повірите, багато разів Роналду вдавалось залишався в плюсі.

Тедді Шерінгем

Головний герой фіналу Ліги Чемпіонів 1998/99 років, автор переломного голу у ворота "Баварії" у Барселоні.

Завершив Тедді кар'єру у сезоні 2007/08 у клубі "Колчестер Юнайтед" (посів останнє місце в Чемпіонаті Футбольної ліги, другій за силою лізі в Англії). У віці 43 років професійно розпочав займатись покером.

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Луїс Суарес

Як і Роналду, Луїс Суарес виступає на благодійних турнірах, які збирають великі суми для людей, які цього потребують.

Уругвайський футболіст любитель зіграти в онлайн-покер на гроші. Але якщо говорити про конкретні успіхи футболіста, то їх у нього немає, адже Луїс не приділяє достатню кількість часу покеру, адже футбол для нього зараз на першому місці, та й великі гроші, як-не-як, а заробити треба.

Жерард Піке

Він постійний учасник домашніх етапів серії European Poker Tour. На турніри за межами Барселони Піке не їздить через активну футбольну кар’єру. Але в рідному місті Жерар показує високі результати. У 2019 році він пройшов до фінального столу, підсумку став другим. Його виграш склав 352 тисячі євро. На разі, це найкращий гонорар у покерній кар‘єрі гравця. Сумарно на офлайн турнірах іспанець уже заробив понад пів мільйона євро.

Джанлуїджі Буффон

Легенда італійського футболу поки не поспішає вішати воротарські рукавиці на цвях. Буффон давно та успішно грає в онлайн-покер. Італійський голкіпер відзначається високим інтелектом за столом та репутацію одного із найбільш харизматичних покеристів світу.

Роналдо

Футболіст, який не потребує представлення. Роналдо найпомітніший серед футболістів покерист у світі. Він із друзями часто влаштовують гучні події, залучаючи тисячі глядачів. Все це робить Роналдо, щоб допомогти дітям у лікарнях Бразилії.

2015 рік у покерному світі став переломним для Роналдо. У головному турнірі PCA-2015, Роналдо зайняв 26-е місце і добавив у своє покерне резюме 42 тисячі доларів призових.

Тоні Каскаріно

Після завершення кар'єри Тоні став напівпрофесійним гравцем у покер, а пізніше став коментатором у покер-шоу. На рахунку ексфорфарда "Селтіка", "Челсі" та "Марселя" регулярні успіхи на турнірах високого рівня. Його сумарний виграш складає понад 500 тисяч доларів, включаючи майже 170 тисяч фунтів, які він виграв у Гранд-фіналі GUKPT у 2009 році.

Неймар

Бразильський нападник "ПСЖ" Неймар планує стати гравцем у покер після закінчення футбольної кар'єри. Один із найвидатніших у покерному світі моментів за участю Неймара відбувся на турнірі Бразильської серії покеру. Гравець записався на івент з п'ятьма друзями та єдиним з них дійшов до другого змагального дня. Але на цьому успіхи бразильця не закінчились – він пробився у фінальну дев'ятку. Після чотирьох годин гри Неймар двічі з великим рахунком програв роздачі та вибув з боротьби за перемогу, посівши шосте місце і заробивши 21 тисячу доларів.

Це не просто футболісти, які, окрім основної роботи, захоплюються покером, а майбутні професіонали цього виду гри. Цікаво було б, якби за один покерний стіл посадити усіх перерахованих легендарних футболістів і глянути, може саме у цій грі їхні ігри були б ще запеклішими. Цікавтесь не тільки футболом, адже можливо і таке, що у далекому майбутньому усіма обожнюваним видом спорту стане саме покер!