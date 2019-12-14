Троє українців продовжують боротьбу за мільйон євро

Сергій Леонов, Гліб Ковтунов і Денис Шафіков залишилися в списку претендентів на перемогу Головної Події завершального етапу серії EPT, що триває в Празі.

Усі троє відомих українських покеристів уже гарантували собі призи — майже дев’ять тисяч євро. Найкраще йдуть справи, на разі, у Шафікова — 361 тисяча фішок. У Ковтунова 335 тисяч фішок, а в Леонова — 254 тисячі фішок.

Гліб Ковтунов. Фото: korrespondent.net

Відзначимо, зо Денис Шафіков уже входить до ТОП-10 українських покеристів, за кількістю виграних призових. А Гліб Ковтунов на разі окупував 15 сходинку цього рейтингу.

Лідером є німець Роман Герольд. У нього на руках 769 тисяч фішок. До третього дня турніру «дожили» 141 учасник.

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Переможця Головної Події етапу в Чехії визначать 17 грудня.