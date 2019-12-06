У Празі напередодні Різдва покеристи позмагаються за мільйони євро

Минулого року на етапі Європейського покерного туру успішно виступив українець Артем Кобилинський. Очікуємо нових перемог від наших покеристів

В Празі сьогодні стартує остання велика "жива" серія турнірів року – етап Європейського покерного туру.

Традиційно у передріздвяні дні до столиці Чехії з’їжджаються тисячі покеристів, щоби поборотися за престижні трофеї. Цього разу в програмі серії буде 46 турнірів із бай-інами від 300 до 50 000 євро в турнірах суперхайролерів. Ну і як без Головної події серії, участь в якій обійдеться у 5 300 євро.

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На EPT у Празі досить успішно виступають також українські покеристи. Наприклад, минулого року до хедз-апу Головної події дійшов киянин Артем Кобилинський. Цікаво, що Артем віддає перевагу грі онлайн і на офлайн-серії вибирається вкрай рідко. Але того разу обставини склалися таким чином, що українець дістався до Праги. І недаремно! За друге місце в Main Event Кобилинський отримав більше ніж 570 000 євро, що стало найкрупнішим призом у його кар’єрі і дозволило Артемові піднятися в топ-15 найуспішніших гравців України.



Артем Кобилинський. Фото: EPT

До речі, у вересні цього року Артем дебютував за Національну збірну України зі спортивного покеру і в складі нашої команди виграв "бронзу" на Європейському Кубку Націй у Києві.

Зі слів організаторів, на нинішньому етапі у Празі на гравців очікує багато сюрпризів. Цікавості додає ще й той факт, що днями власником казино "Атріум", де відбуваються турніри серії, став відомий бізнесмен та великий шанувальник покеру Леон Цукерник. Побачимо, які новинки чекають серію.

І, звісно, слідкуватимемо за виступами українських спортсменів на EPT. Бажаємо їм успіху!