Канадський онлайн-регуляр Паркер Талбот здобув свою найбільшу перемогу в кар’єрі. Зупинити зірку у хедз-апі не вдалось українцю із ніком "VladTheSlaye".

Попри поразку у вирішальній дуелі, наш покерист перетворив бай-ін у 2100 доларів на вагомий приз – 191 491 долар. В напруженій онлайн-битві, яка зібрала 768 гравців, "VladTheSlaye" вийшов чіп-лідером на фінішну пряму, але не зумів втримати перевагу. У підсумку українець не дорахувався 70 тисяч доларів – Паркер Талбот заробив 261 489 доларів.

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Для епатажного канадського стрімера, якого в онлайні знають як "tonkaaaa", це найбільший приз в кар’єрі. Утім, за іронією долі, повноцінно розділити із Талботом перемогу не змогли десятки тисяч його прихильників. Нещодавно Паркер взяв паузу у стрімерській діяльності. Щоправда, зважаючи на солідний занос, пообіцяв знову запустити стрім.