Поки престижні "живі" серії не повернулись у гру, українські покеристи успішно пораються за віртуальними овальними столами. Чергова п’ятизначна сума відправилась на банкрол нашого гравця із ніком "lSultanchikl".

Аби виграти кругленьку суму – 100 002 долара (2,76 млн гривень) – українцеві не довелось суттєво витрачатись, але потрібно було побити кілополе. В турнірі за 109 доларів зафіксували майже 6 тисяч входів. Тривалий покерний марафон завершився тріумфом українського покериста "lSultanchikl".

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Чемпіон отримав майже на 30 тисяч більше за свого опонента у хедз-апі – британця "Fisherman9695". Для українських майстрів онлайн-покеру це далеко не єдина перемога у період карантину. Чого лише варті успіхи нашого регуляра Андрія Новака.