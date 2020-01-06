Українець Віталій Матяш виграв покерний турнір в Білорусі

Мінськ традиційно відкриває рік білоруською покерною серією, де не бракує і українських гравців. Наш покерист Віталій Матяш святкує перемогу у турнірі з безлімітного Холдему Progressive KnockOut.

В турнірі із бай-іном 200 доларів взяли участь 5 десятків покеристів, а окрім сталих призових, гравці отримували миттєву винагороду за вибивання опонента. На чемпіона Віталія Матяша чекала приз у 1613 доларів і приблизно стільки ж українець накопичив завдяки нокаутам.

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Білоруська покерна серія триватиме до 13-го січня. На вибір гравцям пропонують кілька сайд-івентів, а за найпрестижніші трофеї будуть боротись учасники турніру хайролерів і головної події.