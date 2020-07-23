Один із найбільш успішних онлайн-гравців із України Андрій Новак продовжує констатувати, що це його рік. "Anjeyyy" здобув черговий титул за віртуальними столами і поповнив власний банкрол на 98 тисяч доларів.

Новаку не було рівних у нокаут-турнірі з Безлімітного Холдему з бай-іном 2100 доларів. Активно пресингуючи суперників, українець примудрився самими лише нокаутами накопичити 53 210 доларів. Ще 45 142 долара "Anjeyyy" отримав за перемогу у турнірі.

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Сумарні призові – понад 98 тисяч доларів – далеко не найбільший здобуток Андрія Новака у цьому році. У травні наш регуляр добряче заробив, вигравши турнір в рамках весняного чемпіонату з онлайн-покеру. Згодом Новак непогано заніс, посівши третє місце в турнірі суперхайролерів.



Олег "Fukuruku" Васильченко

Регулярно нагадує про себе і ще один український покерист Олег Васильченко. Гравець із ніком "Fukuruku" випередив 95 суперників і здобув титул в онлайн-турнірі за 530 доларів. Перемогу Васильченка організатори оцінили в 11 567 доларів.