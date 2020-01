Український десант на Всесвітній серії покеру

Щороку на WSOP до Лас-Вегасу приїжджають десятки тисяч покеристів. І лише кілька десятків на фініші дистанції покидають Мекку грального бізнесу із заповітними чемпіонськими браслетами. Є у когорті обраних і українці.

Олексій Ковальчук – не лише найбільш успішний із українців в історії Всесвітньої серії, але й єдиний мульти-чемпіон серед синьо-жовтих. У 2011 році українець не мав рівних в турнірі з бай-іном 2 500 доларів No-Limit Hold'em 6-Handed, а перемога принесла киянину найсолідніші призові в кар’єрі – майже 690 000 доларів.

Через рік Ковальчук довів, що є ще універсальним гравцем. На WSOP-2012 українець приміряв ще один браслет вже за підсумками турніру Omaha/Seven Card Stud Hi-Lo 8 or Better, також з бай-іном 2 500 доларів. Свої інвестиції Олексій примножив майже у 100 разів – понад 228 000 доларів призових.

У 2014 в Лас-Вегасі коронували ще одного українця Ігоря Дубінського. Дніпрянин підкорив The Little One for One Drop з бай-іном 1 111 доларів. Винагорода для чемпіона – дорогоцінний браслет і понад 637 000 доларів призових.

Ну і куди ж без найбільш упізнаваного українського покериста Євгена Качалова, який сьогодні є амбасадором PokerMatch. У 2011 році українець тріумфував у турнірі Seven Card Stud з бай-іном 1 500 і виграв 123 000 доларів. Ще троє наших – Ренат Богданов, Олександр Щербак та Михайло Гутій, є власниками браслетів WSOP Europe.



Антон Макієвський. Фото: wsop.com

Досі непідкореною вершиною для українців залишається перемога у неофіційному Чемпіонаті Світу з покеру WSOP Main Event. У 2011 такий шанс був у Антона Макієвського, єдиного із українців, який був учасником фінального столу Головної Події. Дніпрянин, утім, закінчив турнір на восьмій сходинці і заробив більше мільйона доларів.