Українці штурмують етап світового покерного туру

Наші покеристи відзначились уже на старті німецького етапу WPT – троє українців потрапили у призи за підсумками турніру Opener. А Віталій Кавколюк навіть був близьким до виходу на фінальний стіл.

Останні півроку для Віталія Кавколюка виявились дуже плідними. У вересні 2019-го український покерист посів друге місце в головній події PokerMatch UA Millions Poker Series і заробив майже півмільйона гривень. Потім були ще кілька ITM в живих турнірах. А черговий успіх Кавколюка – 13-те місце в WPT Opener, яке організатори оцінили у 8 000 євро призових. Частина здобутку українця, а саме 3 300 євро, трансформувалась у квиток на головну подію фестивалю в Розвадові. Турнір уже стартував, а на кону мейн івента – 1,5 мільйони євро.



Рікардас Вимеріс. Фото: King's Resort

Не з порожніми руками WPT Opener з бай-іном у 550 євро покинули ще двоє українців Назар Бугайов і Володимир Трубанов. Загалом на призовий фонд у 500 000 євро претендували 893 покериста, а турнірні баталії розтяглись аж на 5 днів.

Читайте також: Покер здорової людини

Найбільш витривалим у покерному марафоні виявився литовець Рікардас Вимеріс. Тріумф в WPT Opener приніс чемпіонові 79 000 євро призових і, звісно, перепустку в головну подію німецького етапу.