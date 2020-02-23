Ванесса Селбст скучила за покером: королева гри повертається

Найбільш успішна покеристка усіх часів знову сіла за овальний стіл на етапі серії WPT, який приймає мальовниче містечко Ніагара-Фолс.

Ванесса Селбст завершила покерну кар’єру два роки тому, зупинившись на позначці у майже 12 мільйонів доларів призових. Утім назавжди прощатись із улюбленим ремеслом американка, схоже, не поспішає. За цей час Селбст уже втретє засвітитись за турнірним столом. А цього разу навіть претендувала на титул.

Читайте також: Покерна спільнота добилася справедливості від YouTube

В турнірі із бай-іном 3780 доларів Ванесса довгий час перебувала у топ-10 чіпкаунту. Утім на фінішній прямій стек розгубила і завершила змагання на 22 місці, отримавши призовими майже 15 тисяч доларів. Утім, знаючи Селбст, можна не сімніватись, що на цьому вона не зупиниться.