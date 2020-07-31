Індонезійця Джона Джуанду називають однією із найбільш недооцінених зірок світового покеру. Загальна сума його призових в офлайн-турнірах здолала позначку у 25 мільйонів доларів, утім Джуанда не є настільки розпіареним і публічним, як його головні суперники.

Скромності індонезійському професіоналу не позичати, як і досягнень у інтелектуальній грі. Джон Джуанда – власник 5 браслетів WSOP і 18-й у списку "All time money list". Він один із найбільш стабільних сучасних хайролерів і шанована персона в будь-якій покерній тусовці. Чого лише варті компліменти на адресу Джуанди від Даніеля Негреану, який вважає індонезійця своїм найбільш складним опонентом.

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Усього цього не було б, якби родина Джона Джуанди не емігрувала до США у 1990 році. Доленосний переїзд вберіг найстаршу дитину в сім’ї від азартних ігор та алкоголю і відкрив шлях до успішної професії. Азів покеру Джуанда навчився уже у літаку по дорозі в Оклахому і одразу ж зрозумів, чим хоче займатись у майбутньому. Через кілька років, відправивши диплом магістра ділового адміністрування у шухляду, індонезієць уже із солідним банкролом відправився підкорювати Лос-Анджелес.



Джон Джуанда та Дженніфер Харман. Фото: Poker News

Свій перший професійний турнір Джуанда виграв у 1997 році і поклав до кишені скромні 14 440 доларів. А рівно через 20 років наразі рекордна перемога принесла Джону понад 2,8 мільйона. Стабільна гра і величезна кількість ITM в найдорожчих покерних турнірах уже довгий час дозволяють Джуанді утримувати звання найбільш успішного гравця із Азії. Рецепту свого успіху індонезієць аж ніяк не приховує.



Джон Джуанда. Фото: Getty Images

Джуанда не розкидається емоціями, він завжди врівноважений і толерантний, навіть коли зазнає невдач. Свій покерний дзен Джон знайшов у Буддизмі, а саму гру сприймає лише як бізнес. Колись колеги по цеху нагородили індонезійця прізвиськом "Luckbox" (скриня удачі). Кажуть вона посміхається найсильнішим… У випадку із Джон Джуандою список чеснот можна продовжувати ще довго.