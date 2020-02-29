Відомі покеристи зробили ставки на коронавірус

Відомі професійні покеристи публічно спрогнозували, що цього року організатори скасують World Series of Poker.

Гравець за високими лімітами Даг Полк на власній сторінці у соціальній мережі написав, що дає 20:1, що всі турніри WSOP цього року скасують через загрозу короновірусу.

Читайте також: Коронавірус відступає: казино в Макао відновлюють роботу

Сумні прогнози зіркового американця підтримали й інші покеристи. Наприклад, Майк Макдоналд і Ден О’Браєн.

Ще далі пішла британська покеристка Лів Борі. Вона прогнозує, що в червні епідемія коронавірусу якраз набере ходу, вийде на пік. Щоправда, Лів не настільки впевнена у тому, що WSOP скасують. Вона ставить на таку ймовірність лише 10-30%.



Коронавірус. The Slovenia Times

Нагадаємо, через епідемію коронавірусу перенесли початок Triton Poker Series. Щоправда, віце-президент World Series of Poker Сет Поланскі запевняв, що 51-а в історії Серія розпочнеться за планом — 26-го травня.