Чудові новини для прихильників турнірного покеру! З 10 серпня на PokerMatch стартують дві нові акції для гравців Безлімітного Холдему й Омахи.

З 10 серпня найбільший український рум PokerMatch запускає для своїх гравців одразу дві чудові акції, за допомогою яких можна значно збільшити банкрол.

Акція "Володар Зодіаків" призначена для прихильників Безлімітного Холдему та пропонує розіграти 50 000 гривень щотижня. Для цього потрібно брати участь у будь-яких турнірах "Зодіак" і займати в них призові місця.

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Шанувальникам Омахи теж є за що поборотися. Спеціально для них анонсовано промо "Омахолог" із призовим фондом 50 000 гривень на місяць. Протягом залікового періоду спортсменам потрібно грати будь-які турніри з Омахи з бай-іном від 20 гривень та заробляти очки. Як і в акції "Володар Зодіаків", бали нараховуватимуться тільки тим гравцям, які потраплятимуть до призових зон у турнірах. А ще — що вищий бай-ін і підсумкове місце, то більше залікових очок ви отримаєте!



Акція "Омахолог". Фото: PokerMatch

Зверніть увагу! В акціях "Володар Зодіаків" та "Омахолог" призи отримають тільки 25 найкращих гравців кожної з них, тому вам слід викладатися на повну, боротьба обіцяє бути спекотною! Але й призи того варті! Найкращий "Володар" і найсильніший "Омахолог" отримають по 10 000 гривень!

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