Всесвітня серія покеру не поспішає на карантин

Найпрестижніша "жива" покерна серія WSOP – єдина масштабна подія у США, яка досі не оголосила про зміни у календарі через пандемію коронавірусу. Організатори не втрачають надії провести покерний фестиваль у заплановані терміни.

51-ша WSOP повинна відбутись з 26 травня по 15 липня у Лас-Вегасі. На цьогорічній серії розіграють 101 золотий браслет, зокрема і титул чемпіона світу. Головна подія WSOP з бай-іном 10 000 доларів повинна стартувати 1-го липня.

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За словами віце-президента WSOP Сета Паланскі, остаточне рішення щодо календаря цьогорічної серії приймуть до початку травня. Покерна спільнота, утім, пропонує не зволікати і провести Всесвітню серію в онлайні. Такий варіант подобається далеко не всім. Адже у віртуальній WSOP зможуть брати участь лише мешканці штатів Нью-Джерсі, Делавер і Невада, де легалізували онлайн-гру.