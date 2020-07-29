Навіть професійні гравці, які заробили тисячі доларів в онлайн-покері, не завжди добре орієнтуються в правилах, адже софт покер-руму не допускає грубих порушень. Але крім очевидних принципів гри, які "зашиті" у софт, є ще кілька важливих тонкощів, недотримання яких може призвести навіть до бану.

Йдеться про так звані грімінг, батонінг і кемпінг під час кеш-гри.

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Грімінг

Перехід у сітаут відразу ж після того, як це зробить слабкий гравець. Це одне з найгрубіших порушень покерного етикету, яке може спричинити суворе покарання. Чи буде любитель продовжувати гру за таким столом? Скоріш за все — ні, він піде шукати приємніших суперників.

Батонінг

Прагнення грати тільки з вільних позицій і йти зі столу, тільки-но настане черга ставити блайнди. Негласний покерний етикет говорить, що гравці мають розіграти приблизно однакову кількість роздач з усіх позицій.

Кемпінг

Очікування відповідного опонента у сітауті. Таким чином блокуються столи, і інші гравці можуть зазнавати труднощів. За правилами більшості покер-румів, тільки двоє гравців можуть перебувати у сітауті одночасно. Щойно до них підсідає третій — гра повинна початися.

З іншого боку, ввічливе поводження з усіма покеристами завжди було в ціні. Стримуйте емоції, не ображайте своїх суперників, ввічливо відповідайте на адекватну критику — і вам ніколи не доведеться червоніти за свої вчинки перед службою безпеки покер-руму.