Як "Собаки у покер грали": символ гри на полотнах

Творчість американського художника Кассіуса Куліджа більшість митців сприймають зі скепсисом. Утім, для тих, хто любить покер, його знамениті картини є символом гри, а дехто оцінює полотна у сотні тисяч доларів.

У 1903 році Кассіус Кулідж на замовлення видавництва "Brown & Bigelow" почав писати серію картин в рамках рекламної кампанії одного із виробників сигар. Головними персонажами полотен американця виступили собаки, яких автор зобразив у антропоморфних, людиноподібних, образах.

Читайте також: Як другий чемпіон світу з шахів виживав завдяки покеру



Картина Кассіуса Куліджа "Друг у біді". Фото: wikipedia

Дев’ять із вісімнадцяти картин Кулідж присвятив покеру, що допомогло йому здобути визнання і популярність, зокрема, серед співвітчизників. З часом копії картин художника стали невід’ємним атрибутом декору будинків і квартир багатьох американців. А у наші дні за оригіналами із серії Кассіуса Куліджа полюють справжні поціновувачі мистецтва. У 2015 році полотно "Гра у покер" продали на аукціоні за 658 тисяч доларів.