Як іранський маг став мільйонером

Антоніо Есфандіарі входить до п’ятнадцятки найуспішніших покеристів у історії. За свою кар’єру він уже заробив майже 28 мільйонів доларів. Його успіх, унікальні таланти і біографія цілком дозволяють Есфандіарі носити прізвисько "Маг".

Справжнє ім’я Есфандіарі — Амір. Йому довелося змінити його на Антоніо через цькування однолітків. Справа в тому, що сім’я покерної зірки втекла з Ірану до США, коли хлопцеві було 9 років. І вже в Америці Амір став Антоніо.

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Звісно, сім’я біженців не розкошувала. У молодому віці Есфандіарі довелося працювати офіціантом в ресторані. Саме там він почав навчатися різноманітним фокусам з картами. Виходило у парубка доволі вправно. І він навіть почав цим заробляти. За що, власне, і отримав прізвисько "The Magican" ("Маг").

У покер Антоніо прийшов у 20 років. Свій талант хлопець почав демонструвати одразу. А вивчивши стратегію цієї інтелектуальної гри, Есфандіарі вийшов на високий рівень. Поки що вершиною його кар’єри є тріумф на WSOP 2012-го року. Тоді він заробив рекордні на той час майже 18,5 мільйона доларів. Аж через сім років рекорд іранця з американським паспортом побив Брін Кенні.

Антоніо переконує, що покер допоміг йому стати кращим фокусником, а "магія" — зробила його вправнішим покеристом. В арсеналі Есфандіарі є трюки, коли він "читає" своїх співрозмовників і так вгадує їхню карту. Зокрема, ось так він зміг вразити відомого американського актора Кевіна Полака.