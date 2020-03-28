Як не занудьгувати на карантині: 10 крутих фільмів про покер і не тільки

Цікаві заняття у самоізоляції закінчуються усе швидше, тож ми вирішили трохи допомогти тим, хто встиг занудьгувати. Перед вами перелік фільмів, які точно "зайдуть" шанувальникам покеру.

Шулери (Rounders)

Невмируща класика. За багатьма версіями – найкращий фільм про покер, будь-коли знятий. Навіть, якщо ви його вже бачили, сміливо дивіться ще раз. За понад 20 років актуальності він не втратив. Акторська гра ж Едварда Нортона, Мета Деймона та Джона Малковіча – те, на що можна дивитися вічно.

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Фільм 2008 року, на основі бестселера Бена Мезріча "Bringing Down the House". Стрічка базована на реальних подіях та розповідає про студентів технологічного інституту, які виграли у Лас-Вегасі мільйони доларів, завдяки своїм математичним здібностям.

Прогулянка по Міссісіпі (Mississippi Grind)

Стрічка 2015 року із Раяном Рейнольдсом та Беном Мендельсоном у головних ролях. Не в останню чергу завдяки блискучі грі обох, фільм отримав дуже схвальні відгуки від критиків. Він розповідає про двох гравців, що вирушили у подорож, аби зібрати банкрол та виступити на великому покерному турнірі в Новому Орлеані.

Виграти все (Win it all)

Комедія 2017 року, розповідає про невдаху Едді Гарета, якому необхідно виграти чималу суму в покер, аби погасити свій борг перед злочинцем, що от-от вийде із тюрми.

Фатальна вісімка (Hard Eight)

Кримінальна драма 1996 року із ще зовсім молодими Гвінет Пелтроу та Самуелем Л. Джексоном. Розповідає про шлях гравця з досвідом Сідні, та хлопця, що став йому практично сином. Стрічка, хоч і не зібрала багато грошей у прокаті, та була схвально оцінена критиками.

Спритні руки (Shade)

Трилер 2003 року. Сільвестр Сталоне у ролі покерного-про – це, звісно, заслуговує на увагу. І хоча деякі руки розіграні у фільмі, дуже чітко демонструють, що його творці не консультувалися зі справжніми професіоналами, стрічці все ж варто дати шанс, бодай за не поганий акторський склад.

Атлантик-Сіті (Atlantic City)

Найстаріший у нашому переліку фільм. Кримінальна мелодрама 1980 року зі Сьюзен Серендон та Бертом Ланкастером, розповідає історію молодої офіціантки, що мріє стати дилером у казино. Фільм отримав кілька номінацій на Оскар та безліч нагород, серед яких "Золотий лев" Венеційського кінофестивалю.

Кулер (The Cooler)

Романтична історія 2003 року, режисера Вейна Крамера. Стрічка розповідає про невдаху Берні Лутца, якому тотально не щастить у Лас-Вегасі, та як він все ж віднаходить свою вдачу.

Канікули у Вегасі (Vegas Vacation)

Комедія 1997 року зі знаменитим коміком Чеві Чейзом у головній ролі. Фільм не претендує на звання кіно шедевра, утім це легка сімейна комедія. На карантині – саме те.

Казино Рояль (Casino Royale)

Сам Джеймс Бонд за покерним столом, що може бути крутіше? Фільм може похвалитися однією з найвпізнаваніших сцен покеру у історії кіно. Нехай якість самої гри в покер у виконанні суперагента і викличе у професіоналів, хіба що посмішку.