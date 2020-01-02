Як заробити покером на Новорічні свята

У перші дні нового 2020-го року у покеристів є чудовий шанс поповнити свій банкрол завдяки святковим акціям на онлайн-платформі PokerMatch.

Популярний український покер-рум пропонує гравцям отримати додаткові призові. 3 1 січня там стартувала акція для турнірних гравців "Турніроманія-2020". Там щодня розігрується 20 020 гривень. Їх отримає десятка найуспішніших гравців, які протягом доби покажуть свою майстерність у турнірах з бай-іном від 10 гривень.

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Протягом січня на PokerMatch продовжиться акція "Щасливі пари". Щоб отримати до 1 000 гривень за роздачу, гравці повинні збирати комбінації з кишеньковою парою дня за кеш-столами. До речі, загальний призовий фонд акції склав 2 000 000 гривень. Отже, у всіх покеристів є чудовий шанс отримати свій шматочок цього коштовного новорічного торту.



Турніроманія-2020. Фото: PokerMatch

Приємна новина є й для тих, хто слідкує за новинами PokerMatch у соціальних мережах. Фріроли для соцмереж пройдуть на свята із подвоєними гарантіями – до 4 000 гривень!

Також, нагадують у компанії, що усі нові гравці PokerMatch можуть розраховувати на один з 12 приємних бонусів. Який вид бонусу вибрати і з чого почати гру онлайн – вирішувати саме вам. Починайте 2020 рік з перемог!