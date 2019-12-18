Японець виграв за тиждень два титули на етапі Європейського покерного туру

Тсугунарі Тома став мульти-чемпіоном в рамках EPT у Празі, де зарекомендував себе як майстер гри на турнірах хайролерів. Японець здобув трофей в одноденному турнірі з бай-іном у 10 200 євро, а через 6 днів не мав рівних в івенті за 10 300 євро.

Впродовж трьох днів за трофей змагались 255 учасників, а призовий фонд сягнув 2 473 500 євро. Майбутній чемпіон Тсугунарі Тома був одним із айтсайдерів, коли у грі залишалось 16 гравців, але зумів кілька разів подвоїтись.

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Зрештою, пройшовши тернистий шлях до хедз-апу, японець переграв у вирішальній сутичці шведа Сімона Лофберга. Окрім трофею, другого за тиждень, Тсугунарі Тома поповнив свій банківський рахунок більш як на 523 000 євро. А це для азіата рекордні призові в кар’єрі.