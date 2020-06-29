Головний відеоресурс планети Youtube переглянув свою політику стосовно покерних стрімів, зокрема, дозволивши їхнім творцям рекламувати покер-руми.

Боротьба покерних стрімерів із платфомою триває досить давно. Річ у тому, що досі Youtube дуже часто блокував відео на покерну тематику, аргументуючи це азартною складовою гри. Рушієм змін став професійний покерист та стрімер Джеймі Степлс. Спочатку він ініціював колективне звернення до босів Youtube, завдяки якому вдалося розблокувати чимало покерного контенту.

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Тепер же платформа зробила вирішальний крок зі свого боку до визнання покеру грою, насамперед, вміння, а не вдачі. Тепере Youtube має усі шанси скласти серйозну конкуренцію Twitch, який досі був головним майданчиком для діяльності покерних стрімерів.

Вже скоро контенту про покер на Youtube повинно суттєво побільшити, утім і вже зараз там є на що подивитися. З-поміж інших, свій Youtube-канал активно розвиває головний український рум ПокерМатч. Там можна знайти інтерв’ю з найкращими українськими покеристами, стрімерами, амбасадорами ПокерМатч, анонси майбутніх серій та ще чимало цікавого.