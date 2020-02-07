Життєвий "тільт" Бена Ефлека

Про любов і пристрасть Бена Афлека до картярських ігор у Голлівуді ходять легенди. А головним фаворитом "Бетмена" завжди був покер.

Бена Афлека частенько запрошували на виставкові турніри престижних покерних серій. В компанії друга і колеги по цеху Мета Деймона актор залюбки сідав за овальний стіл. Щоправда робив це не лише заради розваги. Афлек щиро любить гру і демонстрував непогані результати.

Чого лише варта перемога на турнірі California State Poker Championship у 2004 році, за яку кінозірка отримав 356 тисяч доларів призових. Відтак експерти цілком справедливо вважають Бена Афлека третім за майстерністю покеристом із голлівудської тусовки слідом за Дженіфер Тіллі та Джейсоном Александером.



Бен Афлек. Фото: ipravda

Усе б нічого, але є у Афлека і ще одна пристрасть, яка, відверто кажучи, із покером поєднується не надто органічно. Річ у тім, що Бен Афлек – "спадковий" алкоголік, чого ніколи не приховував. Американець з недугою активно бореться, утім постійно наштовхується на рецидиви.

Читайте також: Зі знімального майданчика – за покерний стіл у пошуках кохання

Не так давно Бен Афлек, хильнувши зайвого, вступив до одного із казино в компанії нової пасії музикантки Кеті Черрі. Розмінявши 20 тисяч доларів, актор віддався улюбленій грі, забувши про свій статус і репутацію.



Бен Афлек в казино. Фото: tmz.com

Кінозірка прогнозовано привернув увагу папараці і похапцем покинув стіл, відігравши заледве кілька рук. Що утім не завадило Афлеку опинитись в епіцентрі чергового скандалу. Адже того ж дня актор активно рекламував благочинну організацію The Midnight Mission, яка підтримує бездомних і допомагає реабілітації алкоголіків.

До пильної уваги збоку жовтої преси Бену Афлеку не звикати. Тінь на репутацію актора неодноразово кидала участь у підпільних покерних баталіях за участі інших голлівудських зірок. Встиг "відзначитись" Афлек і у блек-джеку. "Бетмен" є персоною non grata у кількох казино, які звинувачують зірку у підрахунку карт.