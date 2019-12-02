Зірка "Барселони" Жерар Піке заробив на покері більше півмільйона євро

Талановитий спортсмен — талановитий у всьому. Чимало великих і навіть культових зірок інших видів спорту вибрали собі у хобі саме покер. А для футболістів каталонської "Барселони" Жерара Піке та Артуро Відаля ця гра стала ще й непоганим заробітком.

Піке у футболі виграв майже усе, що лише можливо. Він чемпіон світу та Європи, тріумфатор Ліги Чемпіонів та Клубного чемпіонату планети.

Схоже, успіхів на зелених полях захисникові збірної Іспанії замало. Він постійний учасник домашніх етапів серії European Poker Tour. На турніри за межами Барселони Піке не їздить через активну футбольну кар’єру. Але в рідному місті Жерар показує високі результати.

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Цього року він "дожив" до фінального столу. Що цікаво, разом зі ще одним гравцем "Барселони" чилійцем Артуро Відалем. Артуро посів п’яте місце і заробив свої перші покерні призові — понад 134 тисячі євро.



Жерар Піке і Артуро Відаль. Джерело: as.com

Жерар Піке у підсумку став другим. Його виграш склав 352 тисячі євро. На разі, це найкращий гонорар у покерній кар‘єрі гравця. Сумарно на офлайн турнірах іспанець уже заробив понад півмільйона євро. Не Піке єдиним. Покером займаються дуже багато зіркових спортсменів.

Наприклад, володар п’яти "Золотих м’ячів" португалець Кріштіану Роналду. У вільний час він залюбки блефує за столом. Серед футболістів мода на покер простежується. Тут вам і бразилець Неймар й італієць Джіджі Буффон. А ще легенда бразилець Роналдо. Він кар’єру уже давно завершив, тому часу на покер має досхочу.



Кріштіану Роналду. Джерело: academypoker

Затятими покеристами є легендарні американці. Баскетболіст Кобі Браянт і плавець 23-разовий Олімпійський чемпіон Майкл Фелпс. Подейкують, напрочуд вправним у цій справі є і зірка тенісу Рафаель Надаль.

Інтерес та любов до покеру головних постатей інших видів спорту підкреслює, що це гра королів.