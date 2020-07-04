Наприкінці липня в онлайні відбудеться турнір Shooting Stars, а частина коштів із призового фонду надійде в благодійний фонд, який займається розробкою вакцини від COVID-19.

Чимало зірок покеру, колишніх футболістів і відомих людей із інших сфер погодились взяти участь у благодійному покерному турнірі, який відбудеться з 29-го по 30-те липня за віртуальними столами. До доброї справи, зокрема, докладуться колишні гравці Манчестер Юнайтед Джон О'Ші, Вес Браун та Даррен Флетчер.

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Крім солідних призових, а гарантія турніру – 500 000 доларів, учасники матимуть нагоду отримати додаткову винагороду за вибивання зіркових опонентів. А це, окрім колишніх футболістів, відомі покерні професіонали. Свою лепту (бай-ін 1100 доларів) у призовий фонд інвестують Тімоті Адамс, Айзек Хекстон, Лів Борі, Крістен Бікнелл, Патрік Леонард, Сем Трікет, Майк Макдональд та інші.

Десяту частину від призового фонду, а це щонайменше 50 тисяч доларів, організатори направлять до благодійного фонду 1 Day Sooner. Організація займається вирішенням, ймовірно, найбільш актуального питання сучасності. Фахівці 1 Day Sooner розробляють вакцину проти коронавірусу.