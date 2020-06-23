Попри те, що світ покеру усе активніше оговтується від пандемії, більшість професійних гравців не поспішають повертатися до живої гри. Тож поки головні баталії відбуваються усе ще в онлайні.

Зокрема, неабиякі дивіденди від цього отримав Федор Хольц. Німець, за спиною якого понад 32 мільйони виграшів у живих турнірах (8-ме місце в історії), продемонстрував, що і за віртуальними столами почувається більш ніж комфортно.

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Хольц під ніком "CrownUpGuy" виграв турнір із бай-іном 5200 доларів, який зібрав 149 входів. За цей успіх Федор отримав 156 тисяч доларів. Сума вражаюча, хоча й не для Хольца.

Дещо менше отримала у схожому онлайн турнірі одна із найкращих покеристок сучасності Крістен Бікнел. Вона фінішувала третьою у змаганнях за 5200 доларів і гарантією 1 мільйон. Третя сходинка принесла канадійці трохи більше ніж 100 тисяч доларів.