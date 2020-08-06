У суботу, 8 серпня, найуспішніший покерист України Євген Качалов чекатиме чергових опонентів. Покажіть свій клас і отримайте частину від 50 000 гривень!

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8 серпня з 19:00 до 22:00 за київським часом амбасадор PokerMatch Євген Качалов знов чекатиме вас за столами Безлімітного Холдему й Омахи. Гра пройде на лімітах 25/50 гривень з анте 10 гривень і буде доступна тільки за спеціальними столами Challenge with Katchalov (Deep Stack).

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Крім цього, покеристи зможуть значно збільшити свою вигоду, зайнявши призові місця в лідерборді з призовим фондом 50 000 гривень!

Для отримання мінімальної винагороди гравці повинні набрати не менш ніж 100 очок, які нараховуються за принципом 1 роздача = 1 очко. Це завдання виглядає досить простим, адже Challenge with Katchalov стартує з 00:00 8 серпня і буде доступний протягом всієї доби.

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