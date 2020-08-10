Зіркова телеведуча Кара Скот розповіла, хто надихнув її присвятити життя покеру
Кару Скот знають усі, хто бодай трохи цікавиться покером. Вона не лише популярна ведуча більшості провідних покерних шоу на телебаченні, але й сама досить успішна в цій інтелектуальній грі.
За кар’єру лише в живих турнірах Кара заробила понад 600 тисяч доларів. А почалося усе з … кіно.
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Коли я тільки вчилася грати у покер, то побачила фільм "Шулери". Сцена із Джоні Ченом, як Майк говорить про нього, його навички і те, як у казино реагують на його прихід… Це дуже мене вразило. Після того, я переглянула записи його гри на WSOP і Джоні Чен став для мене справжньою суперзіркою.
Ще на початку власної кар’єри Карі Скот вдалося зустрітися із Джоні Ченом особисто і це ще більше переконало її, що вона правильно обрала кумира:
Чен приїздив до Лондона на прес-тур і якимось дивом погодився дати інтерв’ю нашому маленькому шоу на кабельному каналі. Попри те, він був дуже гречним з нами. Пам’ятаю, я цілий тиждень готувалася і принесла на інтерв’ю 15 сторінок нотаток, аби нічого не наплутати. Ніколи не забуду тієї розмови і ставлення Джоні.
Згодом звісно, я ще не раз брала інтерв’ю у Джоні Чена, утім досі зберігаю Даму, яку він підписав мені при першій зустрічі, 15 років тому.
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