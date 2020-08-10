Кару Скот знають усі, хто бодай трохи цікавиться покером. Вона не лише популярна ведуча більшості провідних покерних шоу на телебаченні, але й сама досить успішна в цій інтелектуальній грі.

За кар’єру лише в живих турнірах Кара заробила понад 600 тисяч доларів. А почалося усе з … кіно.

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Коли я тільки вчилася грати у покер, то побачила фільм "Шулери". Сцена із Джоні Ченом, як Майк говорить про нього, його навички і те, як у казино реагують на його прихід… Це дуже мене вразило. Після того, я переглянула записи його гри на WSOP і Джоні Чен став для мене справжньою суперзіркою.

Джоні Чен – один із найуспішніших покерних гравців у історії. В його активі 10 браслетів WSOP і він поки останній кому вдалося виграти два поспіль Main Event Світової серії (1987, 1988).

Ще на початку власної кар’єри Карі Скот вдалося зустрітися із Джоні Ченом особисто і це ще більше переконало її, що вона правильно обрала кумира:

Чен приїздив до Лондона на прес-тур і якимось дивом погодився дати інтерв’ю нашому маленькому шоу на кабельному каналі. Попри те, він був дуже гречним з нами. Пам’ятаю, я цілий тиждень готувалася і принесла на інтерв’ю 15 сторінок нотаток, аби нічого не наплутати. Ніколи не забуду тієї розмови і ставлення Джоні.

Згодом звісно, я ще не раз брала інтерв’ю у Джоні Чена, утім досі зберігаю Даму, яку він підписав мені при першій зустрічі, 15 років тому.