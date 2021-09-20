Поки на лікарняному – звільнити не можна, – Фесенко припустив, чи піде Разумков у відставку
Джерело:24 канал
Дмитро Разумков заявив, що нардепам нібито пропонують по 50 – 100 тисяч за те, аби вони підтримали його відставку. При цьому спікер не пояснив, про яку валюту мовиться.
Раніше депутатам нібито платили у доларах, а не гривнях. Про це розповів політолог Володимир Фесенко.
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Чи звільнять Разумкова найближчим часом
Він припустив, що ніякого підтвердження слів спікера не буде. Очевидно, що Дмитро Олександрович нервує. Він боїться відставки, а її вірогідність суттєво зростає.
Проте поки він на лікарняному – звільнити його не можна. Тому на цьому тижні я сумніваюсь, що Разумкова будуть звільняти.
Як пояснив політолог, це було б порушенням трудового права й він міг би оскаржити рішення. Наразі Разумков інфікований, тому не може брати участь у роботі Верховної Ради.
Володимир Фесенко розповів про можливу відставку спікера: дивіться відео
Звільнення Разумкова: головне
- Дмитро Разумков направив закон про деолігархізацію на розгляд Венеційській комісії. Це спровокувало конфлікт.
- Згодом просто у прямому ефірі він посварився із керівником фракції "Слуга народу" Давидом Арахамією.
- Після цього у ЗМІ з'явились чутки про можливу відставку спікера. Натомість сам політик заявив, що його це не лякає.
- 20 вересня він звернувся до правоохоронців, аби ті розібрались із можливим підкупом народних депутатів.