Поки наших воїнів вбивали, влада давала гроші бойовикам – Венедіктова про справу Медведчука

Віктору Медведчуку 8 жовтня оголосили підозру в держзраді та тероризмі. Як заявила генпрокурорка Ірина Венедіктова, мовиться про дії, спрямовані на підрив енергетичної незалежності України.

Про це Венедіктова сказала на спільному брифінгу з головою СБУ Іваном Бакановим.

Важливо Медведчуку оголосили підозру в держзраді та тероризмі

Генпрокурорка нагадала, що Медведчука підозрюють у державній зраді та сприянні діяльності терористичної організації.

Мовиться не лише про конкретну особу та оголошення підозри, і не лише про сприяння у закупівлі вугілля з тимчасово окупованих територій у терористів "ЛНР" та "ДНР" – це питання державної зради,

– підкреслила Венедіктова.

За її словами, в Офісі генпрокурора вивчають те, як окремі політки у розпал війни грали на стороні Росії та нехтували інтересами України. У матеріалах слідства мовиться про період гострого конфлікту на сході України.

"Поки наших воїнів вбивали на фронті, наша держава відправляла валізи готівки керівникам терористичних організацій", – пояснила очільниця ОГ.

Як сказала Венедіктова, це відбувалося у проміжок часу "між Іловайськом та Дебальцевом". У цьому контексті вона зазначила, що винні мають понести відповідальність.

Справа проти Медведчука: головне

За даними слідства, після окупації Донбасу Росія вирішила зірвати плани України щодо закупівлі вугілля на світовому ринку, зокрема, в ПАР. Слідство вважає, що за посередництва Медведчука відбулася змова з українськими чиновниками, які створили штучні перешкоди для поставок вугілля з ПАР.

Згодом, як вважає слідство, за сприяння Медведчука були організовані незаконні схеми для поставок вугілля з окупованого Донбасу на державні підприємства України. Слідство отримало аудіозаписи, на яких нібито Медведчук спілкується з реалізації незаконних схем з представниками російської влади.

Зверніть увагу! Про цю схему журналісти "Наших грошей" Bihus.Info розповіли у своєму розслідуванні "Паливо війни". Інформацію вони отримали, прослуховуючи таємні записи розмов кума Путіна. Зокрема їх, до речі, СБУ використовує як докази.

Очільник СБУ Іван Баканов додав, що слідство має достатньо доказів, щоб стверджувати про наміри фігурантів справи (мова не тільки про Медведчука, а й про ряд його подільників-бізнесменів) профінансувати структури ОРДЛО на суму не менше 3 мільярдів гривень.